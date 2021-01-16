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Общество
16 января 2021, 10:39

ГАИ призывает водителей и пешеходов к повышенному вниманию на дороге

Фото из архива
Фото из архива

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ призывает водителей и пешеходов к повышенному вниманию на дороге. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"В республике в ближайшие сутки сохранится морозная погода. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог гололедица. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям учитывать данную информацию и обращает внимание автовладельцев на трудности в эксплуатации дизельных транспортных средств в условиях сильного мороза и риск отказа двигателя в пути. Рекомендуем в такую погоду по возможности отложить поездки. Если же в дороге возникла неисправность и вы не можете ее устранить - ближайший наряд дорожно-патрульной службы ГАИ поможет вам (GSM 102)", - рассказали в ГАИ.

Если вы отправились в путь, следует выбирать при движении безопасную скорость, дистанцию до впереди идущего автотранспорта и боковой интервал. "Избегайте резких торможений и по возможности не совершайте обгон. Особенно будьте предельно внимательными на мостах, путепроводах, закруглениях автодорог. В темное время суток в населенных пунктах при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам помните, что в любой момент на дороге может оказаться пешеход и необходимо своевременно отреагировать", - отметили в ГАИ.

Пешеходам не стоит рисковать своей жизнью, переходя дорогу в неустановленном месте. Обязательно посмотрите по сторонам, убедитесь, что водители уступают вам дорогу. В темное время суток необходимо обозначать себя световозвращающими элементами.-0-

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