ГАИ просит всех участников дорожного движения быть предельно осторожными в сложных погодных условиях

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ухудшением погоды Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ МОБ Октябрьского РУВД Минска Виктория Царук.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в столице ожидаются сложные погодные условия: перепады температур от минусовых к плюсовым, мокрый снег, переходящий в дождь, порывистый ветер. На дорогах гололедица. В связи с этим Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными. "Выбирайте безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и видимости. Избегайте резких торможений, особенно на закруглениях дорог, увеличьте дистанцию и боковой интервал движения. Откажитесь от обгонов, будьте предельно внимательными, проезжая перекрестки и пешеходные переходы", - рассказала Виктория Царук.

Водителям следует помнить: при езде в гололед даже на небольшой скорости недопустимы резкость в движениях ни при переключении передач, ни при разгоне, ни при маневрировании. "Особенно опасен гололед на мостах, эстакадах, высоких насыпях, а также на подъездах к остановкам общественного транспорта, перекрестках и переходах. Лед здесь образуется нередко даже тогда, когда его нет на остальных участках дороги. Помните: тормозить на таких участках крайне опасно. Все те трудности, с которыми вы сталкиваетесь на зимней дороге, испытывают и другие водители. Постарайтесь относиться к ним с уважением и пониманием. Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума", - отметила старший инспектор.

Пешеходам следует обращать внимание на возможное обледенение тротуаров. Необходимо аккуратно приближаться к краю проезжей части, быть осторожными при пересечении дороги. В условиях недостаточной видимости следует обозначить себя световозвращающими элементами.-0-