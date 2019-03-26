ГАИ проведет акцию "Будь примером своему ребенку"

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию "Будь примером своему ребенку" с 27 марта по 5 апреля, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

"Анализ аварийности предыдущих лет показывает, что в конце марта - апреле происходит резкий всплеск ДТП с участием детей. Когда теплеет, дети много времени проводят на улице, а занятые взрослые не всегда с должным вниманием относятся к этому. Также во время начала и окончания каникул наиболее остро стоит проблема безопасной перевозки детей к местам отдыха и обратно, - отметили в ГАИ. - Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних с 27 марта по 5 апреля Госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию "Будь примером своему ребенку!".

Инспекторы ГАИ сосредоточатся на информационно-разъяснительной работе со взрослыми. "Милиционеры посетят трудовые коллективы, напомнят об угрозах безопасности детей на дороге, причинах и последствиях ДТП с участием несовершеннолетних. Будут обсуждаться правила безопасной перевозки маленьких пассажиров, ответственность за нарушения ПДД, а также необходимость личного примера правильного и безопасного поведения на дороге", - рассказали в ГАИ.

Также инспекторы проконтролируют соблюдение водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей. Кроме того, в связи с увеличением количества организованных экскурсий ведется надзор за соблюдением правил водителями автобусов с группами детей. А улицы, дороги и техсредства организации движения вблизи учреждений с массовым пребыванием детей обследуют на наличие недостатков.

В пришкольных лагерях инспекторы ГАИ напомнят детям правила безопасного поведения на дороге, в том числе на нерегулируемых пешеходных переходах, при использовании велосипедов и иных средств передвижения. Затронут тему мобильных телефонов, наушников и других вещей, способных отвлечь внимание детей.

С начала текущего года на дорогах страны погибли 3 ребенка, еще 50 несовершеннолетних получили травмы. Как отметили в ГАИ, 80% ДТП с участием детей совершаются по вине взрослых.-0-