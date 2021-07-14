ГАИ проводит негласный контроль за соблюдением ПДД мотоциклистами

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области активно практикует негласный контроль за соблюдением ПДД среди водителей мотоциклов (несение службы на стандартном автомобиле без цветографических элементов). Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Одной из основных сопутствующих причин ДТП с участием мототранспорта является превышение разрешенной скорости движения. Так, например, на автомобильной дороге М3 Минск - Витебск к административной ответственности были привлечены водители мотоциклов Harley-Davidson и Suzuki, двигавшиеся со скоростью 144 и 138 км/ч соответственно.

"Уважаемые водители транспортных средств, если у вас имеется видеозапись с регистратора, на которой водитель мотоцикла грубо нарушает правила дорожного движения или создает аварийную обстановку, просим предоставить ее в ГАИ для привлечения виновного к административной ответственности", - отметили в ГАИ.-0-