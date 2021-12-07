ГАИ рекомендует подготовить авто к эксплуатации при низких температурах

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция рекомендует должным образом подготовить транспортные средства к эксплуатации при низких температурах. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"В сложных погодных условиях ГАИ призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными. В ближайшие дни синоптики прогнозируют морозы (ночью до минус 20), местами слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица, по востоку снег и мокрый снег. Госавтоинспекция рекомендует должным образом подготовить транспортные средства к эксплуатации при низких температурах. Особенно это касается автомобилей с дизельным двигателем. Отправляйтесь в дорогу, особенно на дальние расстояния, только тщательно проверив автомобиль и убедившись в его технической исправности, чтобы не оказаться на трассе в неприятной ситуации", - рассказали в МВД.

Необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя, использовать специальное зимнее дизельное топливо, проверить зарядку аккумуляторной батареи и исправность системы отопления. Кроме того, не забывайте перед началом движения очистить стекла, зеркала и фары автомобиля от снега и льда, заполнить бочок стеклоомывателя незамерзающей жидкостью. Помните о соблюдении повышенных мер безопасности на непредсказуемой зимней дороге. Учитывайте, что состояние проезжей части на протяжении маршрута может резко меняться. Наиболее сложными условия движения могут быть на спусках, подъемах и закруглениях, а также на продуваемых участках дорог.

Следует отказаться от совершения резких маневров и торможений, особенно вблизи пешеходных переходов и на закруглениях дорог. Выбирать безопасный скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости, держать безопасную дистанцию и соблюдать боковой интервал. Пристегнуться всем сидящим в автомобиле.

Пешеходам важно понимать, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной путь любого транспортного средства, при применении экстренного торможения автомобиль может уйти в неуправляемый занос. В связи с этим пешеходам не следует рисковать собственной безопасностью, необходимо переходить дорогу в установленных местах и только убедившись, что все автомобили успели остановиться. В условиях недостаточной видимости необходимо обеспечить свою видимость на дороге, используя световозвращающие элементы.

Наряды ГАИ готовы к оказанию помощи водителям и пешеходам, попавшим в затруднительную ситуацию на дороге. Если в пути вам понадобилась помощь, сообщите об этом по телефону 102.

Организован круглосуточный мониторинг состояния улично-дорожной сети с целью обеспечения безопасных условий движения и своевременной организации работ по ликвидации зимней скользкости.-0-