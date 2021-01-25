ГАИ рекомендует при неблагоприятных погодных условиях строго соблюдать ПДД

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При неблагоприятных погодных условиях ГАИ рекомендует строго соблюдать правила дорожного движения. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается туман, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. В связи с этим столичная Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными", - рассказали в ГАИ.

Водителям следует помнить: при езде в гололед даже на небольшой скорости недопустимы резкость в движениях ни при переключении передач, ни при разгоне, ни при маневрировании. Любые рывки и резкие движения практически гарантированно приводят к срыву ведущих колес и заносу автомобиля. Особенно опасен гололед на мостах, эстакадах, высоких насыпях, а также на подъездах к остановкам общественного транспорта, перекрестках и переходах. Лед здесь образуется нередко даже тогда, когда его нет на остальных участках дороги. Помните: тормозить на таких участках крайне опасно.

Кроме того, стоит соблюдать дистанцию и скоростной режим. Для привлечения внимания в условиях недостаточной видимости дороги рекомендуется двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. При попадании в полосу тумана водителям необходимо максимально снизить скорость и увеличить дистанцию до транспортного средства, которое движется впереди.

Пешеходам Госавтоинспекция рекомендует проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части по пешеходному переходу. "Помните, что автомобиль невозможно остановить мгновенно. Ступайте на пешеходный переход, заранее убедившись, что водители остановились и вас пропускают. В темное время суток обозначьте себя световозвращающими элементами", - добавили в ГАИ.-0-