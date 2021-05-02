ГАИ рекомендует родителям напомнить детям правила дорожного движения

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция рекомендует родителям напомнить детям правила дорожного движения, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Чтобы избежать травматических ситуаций с детьми, важно вместе с ребенком изучить правила безопасности. Для катания на самокате или велосипеде не забудьте использовать защитную экипировку. Велопрогулки или катание лучше осуществлять в безопасных местах (скверах, парках, тротуарах)", - рассказали в ГАИ.

Следует научить ребенка замедлять движение на поворотах и при маневрах, когда совершается объезд недвижимых преград на пути (деревьев, лавочек и пр.). Указать ему места, где разрешается кататься, избегать выезда на проезжую часть. Объяснить, что на пешеходном переходе самокат или велосипед необходимо взять за руль и переходить дорогу пешком.

"Помните, что соблюдение правил безопасности - это тот необходимый минимум знаний, который каждый родитель должен в доступной форме донести ребенку, чтобы уберечь его от возможных травм и неприятных ситуаций во время катания", - добавили в ГАИ. - 0-