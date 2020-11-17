ГАИ рекомендует водителям сменить шины на зимние, не дожидаясь 1 декабря

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ рекомендует водителям установить зимнюю резину, не дожидаясь 1 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня погода внесла коррективы в дорожную обстановку Минска: выезд за пределы проезжей части, несоблюдение безопасной дистанции, потеря управления. Пострадавших нет, однако стоит еще раз напомнить водителям о необходимости быть предельно внимательными. Учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, установить зимнюю резину, не дожидаясь 1 декабря. Не допускайте резких маневров, торможений. Не превышайте скоростной режим. Будьте внимательны при подъезде к пешеходным переходам. Заранее снижайте скорость и пропускайте пешеходов", - отметили в ГАИ.

Пешеходам необходимо пересекать проезжую часть только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора. "Не перебегайте дорогу, убедитесь в том, что водитель вас пропускает, надевайте комфортную обувь и не торопитесь. Приобретите световозвращающие элементы для себя и членов своей семьи. Еще раз напомните своим детям о правилах безопасного поведения на улице и о тех рисках, которые привносит в нашу жизнь поздняя осень", - добавили в ведомстве.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяны Сподабаевой, сегодня водитель автомобиля "Рено", двигаясь по улице Полярной со стороны улицы Ф.Скорины в направлении улицы Подлесной, при выборе скорости не учел дорожные и погодные условия, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

В результате ДТП пострадавших нет. Автомобиль получил механические повреждения.-0-