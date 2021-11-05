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Общество
05 ноября 2021, 18:01

ГАИ рекомендует водителям выбирать скорость исходя из дорожных условий

Фото из архива
Фото из архива

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водителям следует выбирать скорость исходя из складывающихся дорожных условий. Об этом БЕЛТА сообщили в специальном подразделение ДПС "Стрела" МВД

"Обстановка на дорогах с учетом сокращения продолжительности светового дня, а также неблагоприятных погодных условий повышает риск ДТП с участием пешеходов. В связи с этим специальное подразделение ДПС "Стрела" МВД рекомендует водителям быть сдержанными, отказаться от резких перестроений и выездов на встречную полосу. Важно быть крайне внимательными и выбирать скорость исходя из складывающихся дорожных условий, при необходимости увеличить дистанцию до других транспортных средств, а также быть предельно осторожными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и перекрестков", - рассказали в ДПС.

Особенно внимательными следует быть пешеходам. Пересекать дорогу необходимо по пешеходным переходам, заранее убедившись, что водители остановили транспорт, чтобы уступить дорогу. Кроме того, необходимо быть особенно внимательными при движении в темное время суток. Чтобы дать водителям шанс заранее заметить вас в свете фар и при необходимости принять меры для остановки автомобиля, прикрепляйте к одежде и личным вещам браслеты, подвески или повязки из световозвращающего материала.

"Пренебрежение пешеходами элементарными требованиями безопасности приводят к трагическим последствиям", - добавили в ДПС "Стрела".-0-

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