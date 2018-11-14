ГАИ рекомендует водителям заранее позаботиться о смене резины

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ рекомендует водителям подготовить автомобили к зимней эксплуатации и заранее позаботиться о смене резины. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Анна Банадык.

В ближайшие дни прогнозируются дожди и мокрый снег, а ночное понижение температуры воздуха до минусовых значений может привести к образованию гололедицы. "Подразделениями ГАИ организован мониторинг дорожной обстановки. При необходимости инспекторы ДПС будут содействовать дорожным и коммунальным службам в оперативной ликвидации последствий непогоды, - отметила Анна Банадык. - ГАИ рекомендует заранее позаботиться о подготовке автомобиля к эксплуатации в зимний период. Начать стоит с шин, ведь от качества и надежности покрышек зависит безопасность движения. В условиях гололедицы и снежного наката зимние шины помогают сократить тормозной путь и значительно улучшают управление автомобилем. А летняя резина при низких температурах "дубеет" и перестает выполнять свои функции по обеспечению хорошего сцепления с дорогой".

Сменить резину лучше сейчас - это может помочь избежать больших очередей на шиномонтажах. С 1 декабря по 1 марта использование зимних шин - обязательное требование. В этот период их отсутствие будет грозить административным взысканием.

Также водителям необходимо проверить общее состояние системы отопления - от ее исправности зависит возможность обзора на дороге. Важно проверить исправность фар и габаритных огней. Не будет лишним заменить стеклоочистители, а омыватель ветрового стекла необходимо заправить специальной незамерзающей жидкостью.

"Следует также перестроиться на зимний стиль вождения: выбирать безопасную скорость и дистанцию с учетом состояния проезжей части, отказаться от рискованных маневров и бесконечных перестроений из ряда в ряд, избегать резких торможений, повысить бдительность при проезде пешеходных переходов. Необходимо обдумывать каждое свое действие, управлять транспортом спокойно и аккуратно", - подчеркнула Анна Банадык.

Пешеходам важно понимать, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной и остановочный путь любой машины. При экстренном торможении автомобиль может уйти в неуправляемый занос. В связи с эти пешеходам не следует рисковать собственной безопасностью, необходимо переходить дорогу в установленных местах и только убедившись, что все автомобили успели остановиться. В условиях недостаточной видимости надо обозначать себя световозвращающими элементами, которые помогают водителю вовремя заметить человека на дороге.-0-