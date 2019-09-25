ГАИ с 26 сентября усилит контроль за пассажирскими перевозками

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция с 26 сентября по 2 октября проведет республиканскую профилактическую акцию по контролю соблюдения ПДД водителями при перевозке пассажиров. Акция проводится для повышения безопасности дорожного движения и недопущения происшествий с участием пассажирского транспорта, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

Запланированы рейды по пресечению нарушений водителями автобусов, маршруток, такси и иного транспорта, связанного с перевозкой пассажиров. Сотрудники ГАИ изучат организацию обязательного предрейсового медицинского контроля водителей, порядок допуска транспорта к участию в дорожном движении, своевременность прохождения техосмотра. Госавтоинспекция будет действовать в том числе с подразделениями Транспортной инспекции Минтранса. Коснутся проверки и соблюдения режима труда и отдыха.

"Будет проводиться информационно-разъяснительная работа в трудовых коллективах организаций по перевозке пассажиров в междугородном и городском сообщении. Особое внимание сотрудники ГАИ обратят на организацию перевозок групп детей автобусами", - отметили в Госавтоинспекции.

За 8 месяцев текущего года автоматическими камерами зафиксировано более 9 тыс. нарушений скорости водителями автобусов. По мнению ГАИ, это свидетельствует о низком уровне транспортной дисциплины при перевозке пассажиров.-0-