ГАИ с наступлением заморозков рекомендует проверить техсостояние автомобилей

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с наступлением заморозков ГАИ Минска рекомендует всем водителям проверить техническое состояние автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Необходимо проверить исправность тормозной системы, световых приборов, стеклоочистителей, устройства обогрева и обдува стекол. Кроме того, автолюбители должны заменить летнюю резину на зимнюю.

Госавтоинспекция напоминает, что действующим законодательством предусматривается обязательное использование с 1 декабря по 1 марта зимних шин на автомобилях с технически допустимой общей массой до 3,5 т, легковых и грузопассажирских автомобилях массой свыше 3,5 т, а также автобусах массой до 5 т. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. Покрышки, предназначенные для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, должны быть обозначены маркированным знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри нее либо знаками М+S, М&S, М S или All Seasons.

За несвоевременное оборудование транспортных средств зимними шинами предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до одной базовой величины.

"Зимняя дорога таит в себе много неприятных сюрпризов. Поэтому Госавтоинспекция советует автомобилистам выбирать более сдержанный стиль вождения на влажной или заледенелой дороге, избегать выезда на полосу встречного движения, резких разгонов и торможений. А дорожный знак "Гололедица", предупреждающий об участках дорог, на которых возможны снежные заносы, ледяные или снежно-ледяные образования, должен стать для водителей сигналом к снижению скорости, увеличению дистанции и боковых интервалов до других автомобилей. Нужно также учитывать, что на мостах, путепроводах могут сохраняться наледи, так как температура дорожного покрытия на таких участках всегда ниже, чем на обычных дорогах. В условиях недостаточной видимости рекомендуется включать ближний свет фар", - добавили в ГАИ.-0-