ГАИ усилила контроль за дорожной обстановкой из-за снега

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ усилила контроль за состоянием проезжей части и дорожной обстановкой из-за снега, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси Анна Банадык.

"Ситуация на дорогах контролируемая. Что касается личного состава Госавтоинспекции, мы организовали работу по контролю за состоянием проезжей части и дорожной обстановкой", - сказала Анна Банадык.

ГАИ работает в связке с дорожными и коммунальными службами, сотрудники готовы оказывать помощь по ликвидации зимней скользкости и обеспечению безопасных условий для участников дорожного движения. При необходимости будет обеспечено сопровождение снегоуборочной техники.

Работа проводится во всех регионах. В частности, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома Александр Тевелев сообщил, что работа Госавтоинспекции области в связи с предстоящими сложными погодными условиями (обильный снегопад и гололед) будет организована по усиленному варианту несения службы.

ГАИ призывает водителей и пешеходов быть внимательнее в условиях снегопада и гололеда. Водителям следует не совершать необдуманных маневров, выбирать скорость движения в зависимости от состояния дорожного покрытия и погодных условий. Также быть особо бдительными в местах появления на дороге пешеходов. Водителей просят проявлять высокую культуру вождения и быть взаимно вежливыми на дорогах. Пешеходам нужно быть обозначенными световозвращающими элементами.-0-