ГАИ усилила профилактику в школах перед осенними каникулами

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция в преддверии школьных каникул проводит в учреждениях образования усиленную работу по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, сообщили БЕЛТА в ОГАИ Октябрьского РУВД Минска.

Особое внимание уделяется использованию световозвращающих элементов, а также правилам безопасной перевозки детей.

В Госавтоинспекции обратили внимание, что именно родители несут ответственность за своих детей. С несовершеннолетними необходимо систематически проводить беседы о важности соблюдения правил безопасности, а теоретические знания и беседы закреплять личным примером.

При выборе одежды рекомендуется отдавать предпочтение моделям, где есть светоотражающие элементы, либо покупать такие элементы отдельно и размещать на сумках, одежде, других предметах.

Водителям рекомендуется снизить скорость и проявлять повышенную осторожность, заметив вблизи проезжей части ребенка. Необходимо быть предельно внимательными при маневрах на внутридворовых территориях и на пешеходных переходах.

В Минске за январь-сентябрь с участием несовершеннолетних произошло 36 ДТП, в результате которых травмировано 38 детей, один ребенок погиб.-0-