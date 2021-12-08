ГАИ в связи с морозами рекомендует водителям проверить техсостояние автомобилей

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8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с понижением температуры воздуха Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее проверить техническое состояние автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Партизанского РУВД Минска Кристина Харитончик. ГАИ дала советы по запуску двигателя в мороз "Особенно важно посмотреть исправность аккумуляторной батареи и системы обогрева, проверить плотность и уровень жидкости в системе охлаждения. Перед запуском двигателя рекомендуется на несколько секунд включить ближний свет фар, что благоприятно скажется на его дальнейшем запуске. Не забудьте заполнить бачок стеклоомывателя незамерзающей жидкостью", - отметили в ГАИ. При планировании поездок на дальние расстояния в Госавтоинспекции рекомендуют взять с собой теплые вещи и запастись горячим питьем. "Пешеходам тоже необходимо помнить, что автомобиль на скользкой дороге иногда не имеет технической возможности вовремя остановиться. Поэтому переходить проезжую часть нужно только в установленных местах, убедившись, что водители вас пропускают. В условиях ограниченной видимости и в темное время суток обязательно обозначайте себя световозвращающими элементами", - сказали в ведомстве.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!