ГАИ в выходные усилит контроль на дорогах местного значения

Фото из архива

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предстоящие выходные дни территориальными подразделениями Госавтоинспекции планируется массированная отработка автомобильных дорог местного значения и сельских населенных пунктов. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении Госавтоинспекции МВД. "Под особый контроль в сельской местности попадут развлекательные, увеселительные и торговые объекты", - рассказали в ГАИ. Экипажи ДПС в первую очередь ориентированы на пресечение грубейших нарушений правил дорожного движения. В приоритете - выявление водителей и пешеходов, находящихся в состоянии опьянения, а также лиц, севших за руль, не имея прав на управление транспортом. Без внимания не останутся пренебрежения правилами обгона, маневрирования, проезда пешеходных переходов, превышение водителями установленных скоростных режимов, случаи неправильной перевозки пассажиров и, конечно же, как не предоставление преимущества в движении пешим участникам дорожного движения, так и нарушения ПДД пешеходами, велосипедистами, возчиками гужевого транспорта. К рейдовым мероприятиям по всей стране будут привлекаться и наряды дорожно-патрульной службы специального подразделения ДПС "Стрела" МВД Беларуси. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, особенно в сумерках и темное время суток. При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам. Если перед переходом остановилось или замедлило движение транспортное средство, то водители других ТС, движущихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны снизить скорость и при наличии пешеходов уступить им дорогу. Особо тяжкие ДТП совершают водители, не снижающие скорость, когда соседние автомобили начинают торможение перед переходами. На регулируемом пешеходном переходе при включении разрешающего сигнала светофора необходимо уступить дорогу пешеходам, не закончившим переход проезжей части дороги. По 3 октября Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию "Пешеход", основной целью которой является предупреждение ДТП с участием пешеходов, а также популяризация использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!