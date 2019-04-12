ГАИ в выходные усилит меры для обеспечения дорожной безопасности

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предстоящие выходные ГАИ примет дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

Наряды ДПС и мотопатрули уделят особое внимание тому, как автолюбители и мотоциклисты соблюдают скоростные режимы, правила маневрирования и обгона, проезда пешеходных переходов. Проконтролируют использование водителями и пассажирами средств пассивной безопасности - ремней, мотошлемов, детских удерживающих устройств.

Между приграничными районами областей организуют обмен экипажами ДПС. Территориальным ОГАИ будет оказана помощь силами специальных взводов и батальонов ДПС.

Рейдовые группы спецподразделения ДПС "Стрела" МВД отработают районы с наиболее напряженной дорожной обстановкой Могилевской области и Минска.-0-