ГАИ в выходные усилит меры для обеспечения дорожной безопасности

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предстоящие выходные ГАИ примет дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.
Наряды ДПС и мотопатрули уделят особое внимание тому, как автолюбители и мотоциклисты соблюдают скоростные режимы, правила маневрирования и обгона, проезда пешеходных переходов. Проконтролируют использование водителями и пассажирами средств пассивной безопасности - ремней, мотошлемов, детских удерживающих устройств.
Между приграничными районами областей организуют обмен экипажами ДПС. Территориальным ОГАИ будет оказана помощь силами специальных взводов и батальонов ДПС.
Рейдовые группы спецподразделения ДПС "Стрела" МВД отработают районы с наиболее напряженной дорожной обстановкой Могилевской области и Минска.-0-
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