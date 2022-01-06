ГАИ возьмет под особый контроль аварийно опасные участки магистральных и автодорог

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях обеспечения безопасности с четверга, 6 января, и на протяжении выходных дней Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения на аварийно опасных участках магистральных и автомобильных дорог. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"По-прежнему повышенное внимание будет уделено своевременному выявлению водителей, находящихся в состоянии опьянения либо управляющих транспортным средством, не имея на то права. Также инспекторы ДПС осуществят контроль за соблюдением участниками дорожного движения требований ПДД, нарушение которых становятся причинами ДТП с тяжкими последствиями: нарушения скоростных режимов, выезды на полосу встречного движения, правил проезда пешеходных переходов, а также перевозки пассажиров (в первую очередь детей). Не останется без внимания ГАИ соблюдение правил пешеходами, в том числе и в части использования световозвращающих элементов. При контроле за дорожным движением используется практика обмена нарядами ДПС между граничащими районами. К профилактическим мероприятиям по всей стране подключены и наряды спецподразделения ДПС "Стрела", - рассказали в МВД.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции по всей стране проведут специальные мероприятия под условным названием "Фильтр". Данный вид контроля показал свою высокую эффективность в выявлении водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Работа личного состава дорожно-патрульной службы ГАИ ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения и обеспечение безопасных условий движения.

"Одной из причин совершения ДТП становятся неблагоприятные погодные условия. Перепады температурного режима от отрицательных до положительных значений негативно сказываются на дорожной обстановке. В такую погоду водителям необходимо выбирать сдержанный стиль вождения, исходя из состояния проезжей части, видимости и конкретной ситуации на дороге. Во избежание попутного столкновения необходимо увеличивать дистанцию. Следует избегать перестроений и резких торможений, повышать бдительность при проезде пешеходных переходов. Из-за погодных условий обочины на загородных трассах могут быть непригодны для движения пешеходов, поэтому необходимо быть готовым к тому, что люди станут идти по проезжей части", - добавили в МВД.

В свою очередь и пешеходам жизненно важно позаботиться о своей безопасности: во время осадков, а также в темное время суток носить световозвращающие элементы, следить за тем, чтобы фликеры были видны водителю, учитывать, что автомобиль невозможно остановить мгновенно, а при гололедице тормозной путь увеличивается в разы. Переходить дорогу следует исключительно в специально предусмотренных для этого местах и с особой осторожностью, заранее убедившись, что водители вас заметили и остановились.-0-