Гайдукевич: надо исключить любую возможность ставить под сомнение базовые ценности страны

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение Президента о делегировании полномочий в случае любой непредвиденной ситуации Совету безопасности лишь часть того, что надо сделать, чтобы система власти стала еще устойчивее на долгие годы вперед. Такое мнение БЕЛТА высказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.

По его мнению, многое надо сделать при работе над обновленной Конституцией. "Надо раз и навсегда закрыть любую возможность ставить под сомнение базовые ценности страны: институт семьи, два государственных языка, геополитический выбор, военный союз, систему устройства государства. Выборы Президента должны перестать быть стрессом для страны. А для этого надо заложить такие скрепы, при которых никакие выборы не поменяют базовые ценности государства и общества. Никакой возможности строить какую-то новую страну с самого начала быть больше не должно, никаких разрушений. При этом одним из элементов укрепления страны должна стать работа по моделированию и развитию ее политического поля с исключением любой возможности вести политическую деятельность, получая финансирование извне", - считает Олег Гайдукевич.

Он уверен, что все это особо важно в связи с идущей фактически гибридной войной в отношении Беларуси и России со стороны Запада.-0-