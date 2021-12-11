Гайдукевич: никакой демократии нет не только в Польше, но и во всей Европе

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никакой демократии нет не только в Польше, но и во всей Европе. Об этом депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.

"Никакой демократии нет не только в Польше, но и во всей Европе", - сказал депутат.

По его словам, ни в Польше, ни в Австрии, Германии, Франции и ряде других стран ЕС ничего годами не меняется - лица только меняются, а правящие элиты остаются. "Это миф про демократическое польское избирательное законодательство", - заявил Олег Гайдукевич.

"Никакой демократии нет. Все жестко регулируется. Элиты решают, - подчеркнул он. - Те политики, которые действительно независимо что-то говорят, их даже близко к выборам не подпускают".

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