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25 января 2021, 17:04

Гайдукевич о протестах в Беларуси и России: для Запада чем нестабильнее в стране, тем лучше

Олег Гайдукевич. Фото из архива
Олег Гайдукевич. Фото из архива

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протестные акции в Беларуси и России объединяет поддержка Запада. Такое мнение БЕЛТА высказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.

"Общее - в реакции Запада: поддержка протеста, поддержка политиков протеста и, конечно же, не из-за переживаний за свободу или демократию, за выборы, за Навального или Тихановскую. Чем нестабильнее в стране, тем лучше. Это геополитика. Сильные спецслужбы и органы правопорядка - это ключевой фактор отсутствия возможности решить что-либо на улице. Кыргызстан, Украина, Грузия, Армения - слабые спецслужбы, итог - государственные перевороты, - считает депутат. - И в России, и в Беларуси во многом стоит проблема работы с молодежью. Выросло новое поколение с новыми ценностями: тик-тока, интернета, коммуникации и целей. Задача государства - перехватить повестку".

По словам Олега Гайдукевича, также необходимы определенные политические реформы. "Для меня очевидно их направление - принятие в Беларуси закона об иностранных агентах, недопустимость любого финансирования политики из-за рубежа, развитие политических институтов, укрепление парламента, переход на проведение выборов по пропорционально-мажоритарной системе, распределение полномочий, конкуренция в политике. Все это делает страну устойчивее к вызовам и консолидирует людей", - подчеркнул парламентарий.-0-

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