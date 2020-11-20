Гайдукевич о протестах: взорвал машину - это называется борьба за демократию и свободу

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реагировать на радикальные действия протестующих нужно предельно жестко в рамках закона. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Во время передачи было рассказано о случаях, когда протестующие выкладывают в интернете информацию о детях правоохранителей, призывая травить их, разбивают окна в квартирах, повреждают и даже взрывают машины тех, кто поддерживает действующую власть и государственную политику.

"Это такая борьба за демократию и свободу. Взорвал машину - это называется борьба за демократию. Это дико, когда публикуют детей, когда взрывают машины. Самое дикое, что мы не могли даже себе представить, что такое в Беларуси возможно. Страшно на это смотреть, и реакция на такие вещи должна быть предельно жесткой в рамках закона, - заявил Олег Гайдукевич. - Если он взрывает машины, ему нужна Конституция, национальный диалог, переговоры? Ему ничего не нужно".

Директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук считает, что размещение личных данных в интернете и призывы к насилию в отношении человека должны квалифицироваться как терроризм. Причем, добавил он, уголовные дела нужно возбуждать не только в отношении граждан, которые совершили преступления, но и кто разместил эту информацию и призывы.

"Нас стравливали и продолжают стравливать", - обратил внимание директор издательского дома.-0-