Гайдукевич об убийстве сотрудника КГБ: реакция должна быть жесткой и беспощадной

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реакция должна быть жесткой и беспощадной в рамках закона. Так корреспонденту БЕЛТА прокомментировал убийство сотрудника Комитета госбезопасности в Минске депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.

"В Минске во время отработки одного из адресов, где, предположительно, проживали участники экстремистского сообщества, связанного с оппозицией, был убит сотрудник КГБ. Экстремист ликвидирован. Вот первая жертва, - сказал депутат. - Реакция должна быть жесткой и беспощадной в рамках закона. Жесткой и беспощадной. С террористами разговоров не будет".

Парламентарий убежден, что должны быть приняты меры и к привлечению к ответственности тех, кто находится за границей и руководит, финансирует и организует такие преступления.

"Каждый должен быть привлечен к ответственности, каждый. Это гибридная война в отношении нашей страны. Вечная память погибшему сотруднику и искренние соболезнования семье", - подчеркнул Олег Гайдукевич.-0-