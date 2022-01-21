Гайдукевич: предлагаемые изменения Конституции - исключительно белорусский проект

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предлагаемые изменения Конституции Беларуси - исключительно белорусский проект. Об этом заявил депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Основной вопрос, который мне задают на всех встречах: люди очень переживают, чтобы мы, не дай бог, какими-то реформами, в том числе и конституционной, не сломали страну и не поломали те механизмы управления, которые есть. Я не слышал ни одного радикального предложения по смене государственного строя в стране, смене власти. Люди, наоборот, говорят: "А вы не пойдете по казахскому пути?" Сидим объясняем, что никогда мы не пойдем по казахскому пути, что наша Конституция - это белорусский проект", - подчеркнул Олег Гайдукевич.

Депутат обратил внимание, что разного рода политические аналитики среди оппозиции постоянно строят теории, которые не сбываются. "Вначале они писали: Беларусь копирует казахскую Конституцию. Так пусть почитают ее. Она никакого отношения не имеет к Казахстану. Потом стали писать, что Лукашенко заставила Россия менять Конституцию. Опять лажанулись. Потом я читаю, что референдум не состоится, отменят после казахских событий. Референдум объявлен. Опять мимо", - заметил политик.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 января подписал указ о назначении республиканского референдума. В соответствии с документом республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию назначен на 27 февраля 2022 года.

Указом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?" Выносимые на референдум изменения и дополнения Конституции прилагаются к указу.-0-

Депутат: за первый год надо будет принять не менее 50 законов в развитие обновленной Конституции