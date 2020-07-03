Гайдукевич: самое страшное - начинать сначала, а совершенствовать, двигаться вперед гораздо лучше

3 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Независимость и суверенитет - это возможность гражданам Беларуси самим определять свою судьбу: как жить, в какие интеграционные образования вступать, какой будет страна. Об этом сегодня заявил журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самое главное, мы состоялись как самостоятельная и независимая страна, и достигли очень многого. Мы об этом должны рассказывать, говорить и помнить. Чтобы больше никогда в нашей истории мы не начинали сначала. Самое страшное - начинать сначала. А вот совершенствовать, ценить, двигаться вперед гораздо лучше. И пусть так будет всегда", - подчеркнул политик.

Отвечая на вопрос, как он оценивает тот факт, что Беларусь отмечает главный государственный праздник в дату освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, Олег Гайдукевич подчеркнул, что это самая лучшая дата. По его словам, многие постсоветские страны приурочили свои дни независимости к тому времени и датам, когда были очень сложные времена - развал СССР, нищета и даже голод. "И у нас в начале 90-х тоже были в обществе дискуссии, когда мы должны отмечать этот великий день. И люди решили на референдуме. Считаю, что государство определило оптимальную дату, - сказал он. - 3 июля не вызывает вопросов, 99% белорусов считают этот день великим. Поэтому он объединяет. Самое главное, чтобы День Независимости объединял. И 3 июля оптимально подходит для объединения всех людей, вне зависимости от национальности, религии, политических взглядов, идеологии. Ведь мы все разные, и все - белорусы".-0-