Гайдукевич: сегодня судьбоносный день, который войдет в историю

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня судьбоносный день, который войдет в историю, заявил журналистам депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, комментируя доклад Президента на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня судьбоносный день, который войдет в историю", - сказал Олег Гайдукевич.

Доклад Президента произвел на парламентария большое впечатление. "Основное в сегодняшнем дне - это доклад главы государства. Это ожидаемо. Президент очень тонко чувствует настроение людей, - отметил он. - Мы уже сейчас начали обсуждать образ будущей страны, которая будет буквально в течение нескольких лет формироваться. Мы впервые так серьезно обсуждаем политическое устройство страны, что отличает это Всебелорусское народное собрание от предыдущих. Помимо этого, нельзя умалять вопросы геополитики. Действительно, мир поменялся, и мы должны жестче отстаивать свои национальные интересы в мире. Четко, понятно и ясно проговорил глава государства о Союзе Беларуси и России. Еще раз повторюсь, сегодня исторический день".

Олег Гайдукевич

VI Всебелорусское народное собрание начало сегодня работу во Дворце Республики в Минске. Делегаты собрания обсуждают итоги реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. Главная цель развития Беларуси на пятилетку - обеспечение социальной стабильности в обществе и рост благосостояния граждан за счет качественного роста экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации. Ключевые приоритеты пятилетки - счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер.

Участниками мероприятия стали 2,7 тыс. человек, из них делегатов - 2,4 тыс. На форуме собрались представители всех слоев общества: рабочие, труженики села, работники социально-культурной сферы и СМИ, военнослужащие, предприниматели, студенты, учащиеся средних специальных учебных заведений, пенсионеры. Среди делегатов собрания также руководители органов государственного управления, предприятий и организаций, парламентарии, депутаты местных советов, представители политических партий, общественных объединений.-0-