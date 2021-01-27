Гайдукевич: угроза цветных революций - общая для стран постсоветского пространства

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Угроза цветных революций - общая для стран постсоветского пространства. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

По мнению депутата, события, которые происходили в Беларуси и Кыргызстане в прошлом году, имеют непосредственное отношение к нынешним протестам в России.

"Это геополитика. Первая задача была создать кордон нестабильности вокруг Российской Федерации. И в конечном итоге перекинуть эту нестабильность на территории самой России. Поэтому угроза цветных революций, попыток решения судьбы через государственный переворот - общая для всех стран постсоветского пространства, и она никуда не ушла с момента развала СССР в 1991 году", - сказал Олег Гайдукевич.

Он убежден, что попытки раскачать ситуацию в Беларуси продолжаться, ведь от развития событий в республике зависит эффективность протестов в России. Поэтому, подчеркнул политик, сейчас крайне важно совершенствовать законодательство, которое должно быть заслоном от попыток повлиять на ситуацию в Беларуси. В частности, депутат выступает за принятие закона об иностранных агентах. Аналогичные нормы уже действуют в России.

В свою очередь политолог Александр Шпаковский считает, что протесты в России продолжатся и их последствия пока непредсказуемы. "Технология на самом деле очень типична для многих государств. Давайте вспомним, как свергали, например, власть в Украине. Тогда одним из мемов была резиденция Януковича в Межигорье. Сейчас речь идет о неком дворце, который приписывают президенту Российской Федерации Путину. То есть за основу берется фактор социальной несправедливости, наиболее важный для русского человека, и в эту точку бьют организаторы этих акций протеста", - отметил он.-0-