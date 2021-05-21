Гайдукевич: задача западной демократии одна - переводить другие страны на внешнее управление

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задача западной демократии одна - переводить другие страны на внешнее управление. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Задача же одна - чтобы страна перешла на внешнее управление. Вот и вся задача этой демократии: чтобы страна управлялась внешне. Вот, что от нас хотят", - подчеркнул Олег Гайдукевич.

Парламентарий убежден, что за всеми "цветными революциями" на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке стояли исключительно геополитические интересы, а управляли этими процессами спецслужбы иностранных государств. "Ни одной революции без денег не было, нет и не будет", - добавил политик.

В то же время Олег Гайдукевич заявил, что в гибридной войне, которую Запад развернул против Беларуси и России, есть один положительный момент. "Чем больше они на нас давят, тем мы сильнее становимся с точки зрения обеспечения национальной безопасности и обороноспособности. Посмотрите, сколько законов мы приняли в этом году. И это только начало", - сказал он. По его словам, во время осенней сессии депутаты намерены рассмотреть еще несколько законопроектов в этой сфере, причем "большой сюрприз" ждет некоммерческие организации.-0-

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