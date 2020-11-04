Гана заинтересована в подготовке специалистов на базе учебных заведений МЧС Беларуси

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Университете гражданской защиты МЧС состоялась встреча заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Андрея Юржица с исполнительным директором компании "Оспрей" - членом правления холдинговой компании оборонной промышленности при Министерстве обороны Республики Гана Самуэлем Аномах-Квао. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Во время встречи обсуждались вопросы взаимодействия при подготовке специалистов из Ганы на базе учебных заведений МЧС, а также поставок аварийно-спасательной техники, средств индивидуальной защиты и боевой одежды пожарного спасателя белорусского производства. Кроме того, африканским гостям были представлены передовые разработки, подходы и возможности Университета гражданской защиты, а также белорусский опыт кадровой подготовки специалистов системы МЧС Беларуси", - рассказали в пресс-службе.

Делегация Ганы посетила Минский автомобильный завод. На завтра запланировано посещение ООО "Пожснаб", проведение переговоров по вопросам экспорта белорусской аварийно-спасательной техники, а также посещение филиала Института переподготовки и повышения квалификации УГЗ.-0-

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