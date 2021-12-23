Гедич: Беларусь делает все возможное, чтобы беженцы в ТЛЦ чувствовали себя защищенными

23 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беларусь делает все возможное, чтобы беженцы в ТЛЦ чувствовали себя защищенными. Об этом сообщил журналистам член Совета Республики Игорь Гедич, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня для беженцев на границе идет 46-й день. Находятся они в пункте размещения в транспортно-логистическом центре. В лагере около 600 человек, немало среди них женщин и детей.

"Беларусь делает все, чтобы эти люди чувствовали себя защищенными. Все организовано в штатном режиме, службы ориентированы на создание для беженцев приемлемых условий для жизни. Возможно, идет рутинная, но такая необходимая этим людям работа", - сказал Игорь Гедич. Беженцы обеспечены горячим питанием, им выдаются продуктовые наборы, теплые вещи. Всего за это время выдано свыше 170 т гуманитарной помощи. Имеется достаточный запас продуктов и всего необходимого.

Обеспечено в лагере круглосуточное дежурство медиков. За минувшие сутки за консультативной помощью обратились около 70 человек. Серьезных жалоб на состояние здоровья нет. В стационарах в Гродно находятся 10 детей и 6 взрослых.

Также рядом с ТЛЦ продолжается оборудование мобильного образовательного центра. Сегодня планируется установка в нем мебели, подключение интернета. Здесь намерены проводить видеоуроки на родном для них языке, организовать психологическую помощь и досуг. Работать с детьми будут как белорусские волонтеры, так и те беженцы, что имеют соответствующее образование. Открытие мобильного образовательного центра запланировано на 24 декабря.

При этом Игорь Гедич отметил, что основной запрос у находящихся в ТЛЦ остается прежним - беженцы не теряют надежды на положительное разрешение ситуации.-0-

Игорь Гедич