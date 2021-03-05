Генпрокуратура направила в Литву просьбу о выдаче Тихановской

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в Гомельский областной суд уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры.

Согласно материалам дела обвиняемые, действуя по предварительному сговору со Светланой Тихановской, планировали организацию массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение своих глав администраций и председателей исполкомов. После изучения материалов дела в Генпрокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласились с квалификацией содеянного.

Ранее избранную к обвиняемым меру пресечения прокурор оставил прежней - заключение под стражу.

Генеральная прокуратура Беларуси также направила в адрес Генеральной прокуратуры Литвы просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства.-0-