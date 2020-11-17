Генпрокуратура обратилась в Минюст Польши с просьбой о выдаче Путило и Протасевича

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На основании Договора между Беларусью и Польшей о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам от 26 октября 1994 года Генеральная прокуратура Беларуси направила в адрес Министерства юстиции Польши просьбу о заключении под стражу и выдаче граждан Беларуси Путило Степана Александровича и Протасевича Романа Дмитриевича для привлечения к уголовной ответственности. Об этом БЕЛТА сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело в отношении названных граждан расследуется управлением Следственного комитета по Минску.

Им инкриминированы преступления, предусмотренные ч.1 и ч.2 ст.342, ч.1 и ч.3 ст.293, ч.3 ст.130 Уголовного кодекса: организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти и повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций, а также обучение и иная подготовка лиц для участия в таких действиях; организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, а также обучение и иная подготовка лиц для участия в таких массовых беспорядках; умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц.

"По нашей информации, данные граждане находятся на территории Польши, в Варшаве. В отношении Степана Путило и Романа Протасевича в рамках белорусского уголовного дела применена мера пресечения в виде заключения под стражу, они объявлены в розыск", - отметили в Генпрокуратуре.-0-