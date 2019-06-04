Генпрокуратура осуществляет надзор за расследованием дела в отношении Втюрина

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура осуществляет надзор за расследованием дела в отношении бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина, сообщил сегодня журналистам генпрокурор Александр Конюк, передает корреспондент БЕЛТА.
"Расследуется дело. Я могу только сказать, что мы осуществляем надзор, отслеживаем весь процесс расследования дела", - сказал Александр Конюк.
Бывший заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Втюрин задержан с поличным при получении взятки в $148,6 тыс. от представителя российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов в Беларуси. Следственное управление КГБ предъявило ему обвинение в совершении преступления по ч.3 ст.430 (получение взятки) УК.
Второй фигурант обвиняется в даче взятки. Оба признали вину по данному эпизоду в полном объеме.-0-
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