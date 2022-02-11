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11 февраля 2022, 17:57

Генпрокуратура планирует обследовать более 300 неизвестных мест захоронения жертв геноцида

Андрей Швед во время посещения мест массового захоронения. Фото из архива
Андрей Швед во время посещения мест массового захоронения. Фото из архива

11 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В 2022 году планируется обследовать более 300 ранее неизвестных мест массового захоронения жертв геноцида. Об этом сообщил журналистам генеральный прокурор Андрей Швед на открытии тематической выставки в Гомельском дворцово-парковом ансамбле, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Андрея Шведа, по уголовному делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны допрошено почти 13 тыс. человек. "Это живые свидетели. Мы их не просто допрашиваем, а стараемся каждого из них записать на видео, чтобы их слова услышали и увидели наши потомки. Это очень важно", - сказал он.

В настоящее время с участием работников прокуратуры производятся осмотры сотен новых мест массового захоронения. "Стараемся сейчас не называть конкретные цифры, потому что они каждый раз увеличиваются. Только в этом году планируем более 300 ранее неизвестных мест. И в каждом из них могут быть десятки тысяч жертв. Сейчас активно начинаем работу с архивами России. Подготовлен значительный массив документов. Часть из них получили и тщательно изучаем. Исходя их этих документов понимаем, что масштабы трагедии гораздо более серьезные, чем указывала ранее официальная статистика. Речь идет о более трех миллионах жертв. Потому что цифры, которые содержатся в документах и показаниях, говорят о том, что даже в известных местах массового уничтожения людей жертв было в разы больше", - подчеркнул генеральный прокурор.

К тому же есть данные, что с 1943 года фашисты заметали следы зверств: сжигали трупы. "Но сведения по их количеству и местам захоронения у нас также имеются. Поэтому эти печальные цифры будут постоянно увеличиваться. Сейчас идет большая работа по направлению материалов в международные институты. Во-первых, для признания фактов геноцида, во-вторых, для решения вопроса об ответственности карателей, которые живут, как нам известно, в 19 странах мира. Часть материалов уже направлена. Иллюзий не питаем: те страны, которые покрывают фашистов, вряд ли будут их привлекать, но есть государства, где мы рассчитываем на то, что правосудие все же восторжествует", - сказал Андрей Швед.

Формируется большой массив цифровой информации, который передается общественности. Планируется выпустить большой каталог, карту памяти и множество других доступных широкому кругу людей материалов.

Выставка "Прощайте, люди...". Факты о злодеяниях нацистов в оккупированном Гомеле", которая открылась сегодня во дворце Румянцевых и Паскевичей, также показывает ранее неизвестные страницы опаленной войной истории областного центра. В основе экспозиции - подлинные архивные документы, фотографии и вещественные доказательства, изобличающие политику геноцида, организованного нацистами в оккупированном Гомеле. Экспонаты - достоверные свидетельства нацистского террора в отношении мирного населения и советских военнопленных.-0-

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