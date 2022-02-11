Генпрокуратура планирует обследовать более 300 неизвестных мест захоронения жертв геноцида

11 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В 2022 году планируется обследовать более 300 ранее неизвестных мест массового захоронения жертв геноцида. Об этом сообщил журналистам генеральный прокурор Андрей Швед на открытии тематической выставки в Гомельском дворцово-парковом ансамбле, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Андрея Шведа, по уголовному делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны допрошено почти 13 тыс. человек. "Это живые свидетели. Мы их не просто допрашиваем, а стараемся каждого из них записать на видео, чтобы их слова услышали и увидели наши потомки. Это очень важно", - сказал он.

В настоящее время с участием работников прокуратуры производятся осмотры сотен новых мест массового захоронения. "Стараемся сейчас не называть конкретные цифры, потому что они каждый раз увеличиваются. Только в этом году планируем более 300 ранее неизвестных мест. И в каждом из них могут быть десятки тысяч жертв. Сейчас активно начинаем работу с архивами России. Подготовлен значительный массив документов. Часть из них получили и тщательно изучаем. Исходя их этих документов понимаем, что масштабы трагедии гораздо более серьезные, чем указывала ранее официальная статистика. Речь идет о более трех миллионах жертв. Потому что цифры, которые содержатся в документах и показаниях, говорят о том, что даже в известных местах массового уничтожения людей жертв было в разы больше", - подчеркнул генеральный прокурор.

К тому же есть данные, что с 1943 года фашисты заметали следы зверств: сжигали трупы. "Но сведения по их количеству и местам захоронения у нас также имеются. Поэтому эти печальные цифры будут постоянно увеличиваться. Сейчас идет большая работа по направлению материалов в международные институты. Во-первых, для признания фактов геноцида, во-вторых, для решения вопроса об ответственности карателей, которые живут, как нам известно, в 19 странах мира. Часть материалов уже направлена. Иллюзий не питаем: те страны, которые покрывают фашистов, вряд ли будут их привлекать, но есть государства, где мы рассчитываем на то, что правосудие все же восторжествует", - сказал Андрей Швед.

Формируется большой массив цифровой информации, который передается общественности. Планируется выпустить большой каталог, карту памяти и множество других доступных широкому кругу людей материалов.

Выставка "Прощайте, люди...". Факты о злодеяниях нацистов в оккупированном Гомеле", которая открылась сегодня во дворце Румянцевых и Паскевичей, также показывает ранее неизвестные страницы опаленной войной истории областного центра. В основе экспозиции - подлинные архивные документы, фотографии и вещественные доказательства, изобличающие политику геноцида, организованного нацистами в оккупированном Гомеле. Экспонаты - достоверные свидетельства нацистского террора в отношении мирного населения и советских военнопленных.-0-

Госархив Гомельской области передал более 2 тыс. документов для расследования дела о геноциде