Госархив Гомельской области передал более 2 тыс. документов для расследования дела о геноциде

11 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 2 тыс. документов передал Государственный архив Гомельской области для расследования дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщил директор архива Андрей Сущевич, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Андрея Сущевича, в учреждение поступил 21 запрос по этой тематике. "Мы предоставили прокуратуре более 2 тыс. документов на бумажных и электронных носителях. Работа продолжается", - сказал он.

Работники прокуратуры обрабатывают материалы, касающиеся фильтрационных дел. "Это более 30 тыс. таких дел. По результатам обработки документов будут даны дополнительные доказательства по геноциду, эксплуатации белорусского народа в годы Великой Отечественной войны", - подчеркнул Андрей Сущевич.

Часть документов областного госархива вошла в экспозицию выставки "Прощайте, люди...". Факты о злодеяниях нацистов в оккупированном Гомеле", которая открылась сегодня во дворце Румянцевых и Паскевичей. В ее основе - подлинные документы, фотографии и вещественные доказательства, изобличающие политику геноцида, организованного нацистами в оккупированном Гомеле. Экспонаты - достоверные свидетельства нацистского террора в отношении мирного населения и советских военнопленных.

Посетители увидят материалы, хранящиеся в Государственном архиве Гомельской области, Государственном архиве общественных объединений региона, прокуратуре области, в музейном собрании дворцово-паркового ансамбля и частной коллекции гомельского историка Юрия Панкова. О зверствах гитлеровцев в период оккупации Гомеля свидетельствуют акты Чрезвычайной государственной комиссии, воспоминания очевидцев, показания пособников фашистских преступников, документы, фотографии и вещественные доказательства с мест расстрелов и массовых захоронений жертв гитлеровского террора.-0-