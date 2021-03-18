Генпрокуратура планирует возбудить уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в Великую Отечественную войну

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура планирует возбудить уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны. Об этом заявил журналистам генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

"Генпрокуратура несколько месяцев назад начала работу, направленную на то, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны. Сегодня об этом доложено главе государства. Работа эта продолжается совместно с иными государственными органами, Академией наук, архивами. И мы говорим о том, что в ближайшее время такой вопрос будет рассмотрен", - заявил генпрокурор.

Андрей Швед рассказал, что Генпрокуратура совместно с парламентом подготовила проект закона, направленный на противодействие героизации нацизма: "Мы детально обсудили этот законопроект (на прошедшем у Президента Беларуси совещании. - Прим. БЕЛТА). Он на злобу дня".

По словам генпрокурора, принятие закона станет серьезным шагом в противодействии имеющим место негативным проявлениям. "Мы стали отмечать, в том числе в СМИ, интернете, направленные на то, чтобы обелить нацистских преступников, которые в годы Великой Отечественной войны совершили злодеяние против белорусского народа, устроили здесь геноцид", - пояснил он.-0-