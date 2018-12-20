Генпрокуратура подарила школе-интернату в Осиповичах иппотренажер

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Генеральной прокуратуры Беларуси во время новогодней благотворительной акции "Наши дети" посетили Осиповичскую государственную специальную общеобразовательную школу-интернат для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Для прокурорских работников предновогодняя встреча с воспитанниками этого учреждения образования стала доброй традицией, заряжающей позитивом и взрослых, и детей.

Поздравить ребят с праздником приехали заместитель генпрокурора Алексей Стук, председатель первичной профсоюзной организаций Генпрокуратуры Анатолий Загородний и представители первичной организации надзорного органа Белорусского союза женщин.

Воспитанникам подарили иппотренажер для профилактики и реабилитации нарушений функции опорно-двигательного аппарата, средства для ухода и сладкие презенты. Вручая подарки, Алексей Стук пожелал ребятам исполнения самых заветных желаний и выразил надежду, что тренажер приблизит осуществление хотя бы некоторых из них.

Самые трогательные воспоминания остались у гостей после просмотра костюмированного представления под символичным названием "Новогодняя сказка", которое ребята подготовили в качестве ответного подарка, еще раз доказав, что, несмотря на некоторые ограничения возможностей, их сила духа и вера в чудеса безграничны.

Лечебная верховая езда на иппотренажере ("конном тренажере") оказывает уникальное воздействие на организм, передавая "всаднику" двигательные импульсы, аналогичные движениям человека во время верховой езды. Безопасный тренинг заставляет работать различные группы мышц, улучшая равновесие и гибкость, укрепляя мышечный корсет. Особое воздействие обеспечивает эффективный разогревающий массаж внутренней части бедер, усиливающий кровоток в конечностях и органах малого таза.

Республиканская благотворительная акция "Наши дети", которая находится под патронатом Президента Беларуси, началась 10 декабря и продлится по 11 января. Планируется, что в акции примут участие более 90 учреждений, предприятий и организаций. Их представителей ждут около 15 тыс. ребят в более чем 120 детских домах, социальных педагогических центрах, социальных приютах.

В минувшем году республиканские органы госуправления, подчиненные правительству Беларуси организации, концерны, банки и общественные объединения оказали материальную помощь, приобрели оборудование, подарки на сумму более Br1,2 млн.-0-