Генпрокуратура предлагает ограничить работу онлайн-платформы для подсчета голосов в Беларуси

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура предлагает ограничить работу онлайн-платформы для подсчета голосов в Беларуси. Об этом в программе "Понятная политика" на телеканала "Беларусь 1" рассказала начальник отдела управления Генпрокуратуры Марина Попова, сообщает БЕЛТА.

По словам Марины Поповой, генеральная прокуратура обратилась к министру связи и информатизации с предложением при наличии технической возможности рассмотреть вопрос об ограничении деятельности онлайн-платформы "Голос" на территории Беларуси.

Она предупредила, что права людей, которые откликнутся на призыв принять участие в подобных опросах и проведении подсчета голосов, могут быть нарушены. "Платформа "Голос" расположена не на территории Беларуси. Мы не будем знать, кто использовал их персональные данные и в каких целях. Привлечь их к ответственности будет невозможно", - пояснила представитель Генпрокуратуры.

Ранее адвокат Минской городской коллегии адвокатов Антон Гриневич, комментируя БЕЛТА возможность фотографировать бюллетени для голосования и распространять их, отмечал, что онлайн-платформы для альтернативного подсчета голосов не наделены для этого компетенцией. Он обращал внимание, что направление личных данных в адрес третьих лиц, в том числе контактных телефонов, может повлечь негативные последствия для отправителей. Никто не застрахован от возможных утечек и хакерских атак на действующие онлайн-платформы со стороны злоумышленников, которые впоследствии могут использовать полученную информацию в корыстных целях.

Директор компании "Масштабные решения", резидента ПВТ, Владимир Хабаров в свою очередь предупреждал, что платформа "Голос" - это, скорее, некий частный инициативный проект, сделанный на скорую руку и поэтому до конца не продуманный. "Он совершенно не может претендовать ни в каком виде на статус официального. Есть вопросы, связанные с подходами в реализации достоверности поступающей первичной информации. Имеются возможности для манипулирования ими, в связи с чем полученный результат при отсутствии контроля в процессе разработки продукта во многом зависит от непредвзятости разработчиков. Все это дает серьезные основания усомниться в достоверности полученных результатов", - обратил внимание эксперт.-0-