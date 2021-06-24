Генпрокуратура: представители самопровозглашенной ЛНР по поводу следственных действий с Протасевичем не обращались

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) по поводу следственных действий с Романом Протасевичем не обращались, сообщил журналистам генпрокурор Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

"К нам официально никто не обращался", - сказал Андрей Швед.

Председатель Следственного комитета Дмитрий Гора в общении с журналистами 14 июня отмечал: для того чтобы представители любых иностранных государств могли участвовать в каких-то следственных, процессуальных действиях с Романом Протасевичем или требовать выдачи, основанием являются международные запросы, ходатайства, поручения, которые направляются в соответствии с действующими международными правовыми актами и на основании внутреннего законодательства.

В ЛНР в отношении Романа Протасевича возбуждено уголовное дело по подозрению в том, что он в 2014 году добровольно вступил в батальон "Азов", запрещенный в ЛНР, а затем принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса.-0-