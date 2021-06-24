Генпрокуратура направит в Латвию запрос об оказании правовой помощи в отношении 22 живых эсэсовцев

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура направит в Латвию запрос об оказании международной правовой помощи в отношении 22 живых эсэсовцев, сообщил журналистам генпрокурор Андрей Швед, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Мы продолжаем активно расследовать это дело. Сегодня представим информацию по поводу злодеяний, совершенных латышскими легионами СС. Это карательные структуры, которые в период 1941-1944 годов совершили здесь многочисленные зверства, самые жестокие расправы учиняли над мирным населением. Сегодня мы установили около 400 живых латышских эсэсовцев по всему миру. Поручение об оказании правовой помощи направляется в Латвию в отношении 22 живых эсэсовцев", - сказал Андрей Швед.

Генпрокурор уточнил, что соответствующие поручения направляются и в другие страны. "Мы знаем их адреса, фамилии, - сказал он. - Мы ставим вопрос о производственных процедурах для решения в дальнейшем вопроса, связанного с их привлечением за геноцид".

"А те зверства, которые они совершали, за рамками нормального человеческого восприятия. Детали следственная группа представит общественности. Эти злодеяния мы будем передавать в СМИ для открытого обсуждения", - добавил Андрей Швед.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что в ближайшее время планируется представить в международный трибунал "достаточный объем доказательств, чтобы начать в установленном порядке процедуру официального признания геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны". "Мы готовим доказательную базу. Я думаю, что в течение этого года мы уже сформируем первый пакет документов", - сказал сегодня генпрокурор.-0-

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