Генпрокуратура усилила надзор в сфере безопасности движения на ж/д

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура приступила к проверке исполнения законодательства о безопасности движения и сохранности имущества на объектах железнодорожной инфраструктуры на территории Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации Генеральной прокуратуры.

"В последнее время отмечена криминогенная активность в данной сфере - на БЖД совершен ряд противоправных действий, которые угрожали безопасности движения, жизни и здоровью граждан, преследовали цель дестабилизировать общественный порядок в стране. Зафиксированы случаи приведения в непригодное для эксплуатации состояние средств сигнализации, другого транспортного оборудования, а также хищение тормозных устройств", - отметили в ведомстве. По группе имевших место в октябре этого года происшествий Генпрокуратура возбудила уголовное дело об акте терроризма и умышленном приведении в негодность железнодорожных путей сообщения по ч.1 ст.289 и ч.4 ст.309 УК.

Исходя из важности предупреждения актов терроризма и иных радикальных деяний на железной дороге, Генеральная прокуратура во взаимодействии с заинтересованными органами организовала проверки: фактического наличия, а также соблюдения порядка использования и хранения инструментов и инвентаря строгого учета в организациях БЖД и субъектах хозяйствования, деятельность которых связана с эксплуатацией железнодорожного транспорта; хранения, содержания оружия и боеприпасов, применяемых военизированной охраной БЖД в связи с охранной деятельностью.

Цель надзорных мероприятий - проверить защищенность процесса движения, в том числе реализацию прав граждан на безопасность при пользовании услугами транспорта; обеспечить сохранность средств и инфраструктуры железнодорожного транспорта; нивелировать риски неблагоприятных последствий для транспортной отрасли и экономической безопасности страны.

"Граждане, непосредственно реализующие призывы приведения в негодное состояние путей сообщения, транспортного оборудования железной дороги, подвергают серьезной опасности жизнь и здоровье не только пассажиров, но и собственную. Объекты железнодорожного транспорта являются зонами повышенной опасности. Одномоментно остановить движущийся поезд невозможно. К слову, тормозной путь поезда может превышать 1 км. Опасно и нахождение человека вблизи проходящего состава: его может затянуть воздушным потоком под вагоны. На путях, по которым следуют электропоезда, напряжение в контактной сети превышает 25 000 В, что представляет прямую угрозу здоровью человека при несоблюдении правил личной безопасности", - рассказали в Генпрокуратуре.

В текущем году уже произошло 84 несчастных случая на БЖД, в которых 56 человек погибли. "Очевидно, что призывающие к дестабилизации работы транспорта должны осознавать, к каким последствиям ведут такие действия, но при этом они остаются равнодушными как к судьбе исполнителей, так и других людей", - добавили в ведомстве.-0-