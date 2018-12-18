Генпрокуратура усиливает надзор за расследованием особо важных уголовных дел

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура Беларуси усиливает надзор за расследованием особо важных уголовных дел. Эти полномочия возложены на новое управление, созданное в структуре надзорного ведомства, сообщили БЕЛТА в Генпрокуратуре.

Подразделение будет осуществлять надзорные функции за исполнением законодательства органами уголовного преследования, в том числе по поручению руководства Генеральной прокуратуры, в отношении наиболее сложных уголовных дел, а также дел, имеющих общественный резонанс.

Одна из основных причин, которая побудила к созданию управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел, - необходимость объединения в одном подразделении наиболее опытных прокурорских работников, имеющих в том числе знание в области следственной работы, для анализа и разрешения наиболее сложных, спорных ситуаций.

Ранее в Генпрокуратуре было создано управление, которое занимается надзором за соблюдением законодательства органами уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения. Прокуроры не только усилили надзор за эффективным и реальным взысканием сумм по исполнительным документам в доход государства, взысканием полученного преступным путем дохода, неосновательного обогащения, а также вреда, причиненного преступлениями и правонарушениями. Они изучают те вопросы, которые отрицательно влияют на полноту исполнения, реальное взыскание денежных сумм, возможные способы их решения, анализируют моменты, которые требуют урегулирования на ведомственном или законодательном уровне.

Управления созданы для совершенствования надзорных полномочий в пределах штатной численности путем реорганизации существующих подразделений. В целом прокурорские работники осуществляют надзор, который затрагивает все сферы жизни общества и государства, он носит всеобъемлющий характер.

Что касается полномочий по расследованию уголовных дел, то в соответствии с Конституцией, законом о прокуратуре и уголовно-процессуальным законодательством органы прокуратуры имели и имеют право расследовать уголовные дела. Ежегодно прокуроры расследуют более 60 уголовных дел, в том числе и те, производство по которым было необоснованно прекращено органом следствия.-0-