Генсек ОБСЕ: нужно более активно использовать современные технологии для борьбы с терроризмом

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 3 сентября 2019
Минск Сплошная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Новости
14:30 Гремингер о "Хельсинки-2": ценим роль Беларуси как моста между Востоком и Западом Политика
14:22 В Витебске приступили к одному из самых сложных этапов возведения Полоцкого путепровода Регионы
14:14 Птицей 2020 года в Беларуси объявлен глухарь Общество
14:14 Профсоюзы должны создавать интересный информпродукт о своей деятельности - Неверов Регионы
14:13 Полумарафон проведут в Бресте в дни празднования тысячелетия города Регионы
14:08 Умерла актриса Зинаида Славина В мире
14:06 Генпрокуратура Беларуси направила в РФ уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей Происшествия
14:04 На предприятиях АПК Гомельской области за 8 месяцев произошло 34 пожара Происшествия
13:54 Пострадавший при пожаре с тремя погибшими в Гомеле умер в больнице Происшествия
13:43 Прием заявок для участия в конкурсе WorldSkills Belarus 2020 стартует осенью Общество
13:38 "Кастрычнiцкi эканамiчны форум" пройдет в Минске 31 октября - 1 ноября Экономика
13:31 Нетрезвый бесправник и его пассажир пострадали в ДТП в Наровлянском районе Происшествия
13:28 Белорусский рубль на торгах 3 сентября ослаб к трем основным валютам Экономика
13:24 Всемирный банк отмечает серьезный подход Беларуси к дорожной карте реформ Экономика
13:20 Китайские компании планируют закупать через белорусскую биржу сырье и готовую продукцию Экономика
13:16 ЕЭК проанализировала состояние авиационной инфраструктуры в ЕАЭС Экономика
13:02 Аграрии Гомельской области приступили к уборке кукурузы на зерно Регионы
13:02 Минэкономики: сотрудничество с АБИИ открывает новые возможности по финансированию инфраструктуры Экономика
12:56 "Беларусбанк" с 1 октября меняет условия снятия наличных в банкоматах банка-партнера Экономика
12:56 На первом энергоблоке БелАЭС выполнены гидроиспытания Экономика
12:55 Маневровый тепловоз травмировал жителя Барановичей Происшествия
12:54 В Жодино в одном из дворов легковушка сбила девочку Происшествия
12:53 Азербайджанец уснул за рулем и погиб в ДТП в Смолевичском районе Происшествия
12:36 Верховная рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности В мире
12:27 Парень в Минске надышался газом из зажигалки и украл пирожное с прилавка Происшествия
12:19 Беларусь рассчитывает на поддержку АБИИ при развитии транспортной инфраструктуры и в здравоохранении Экономика
12:15 Витебчанин изготавливал ацетилированный опий Происшествия
12:14 В Германии с радиовышки упала кабинка техобслуживания, есть погибшие В мире
12:14 Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus пройдет в мае 2020 года Общество
12:08 В Витебской области завершается теребление льна Регионы
Все новости
Все новости
Общество
03 сентября 2019, 11:27

Генсек ОБСЕ: нужно более активно использовать современные технологии для борьбы с терроризмом

Томас Гремингер. Фото из архива
Томас Гремингер. Фото из архива

3 сентября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Необходимо усилить международное сотрудничество по профилактике и противодействию терроризму и проводить дальнейшую работу по активному использованию современных технологий для защиты граждан при уважении их фундаментальных свобод и прав человека. Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в Минске на международной конференции "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не должны ограничивать наше внимание только темой злоумышленного использования современных технологий террористическими организациями. Мы должны сами научиться использовать такие технологии более активно", - подчеркнул он.

По его словам, в последнее время часто обсуждается тема беспрецедентных возможностей, которые предоставляют современные технологии разного рода злоумышленникам. "Эти риски описываются как апокалипсис, - отметил он. - Действительно, многое произошло, мы видим большое число тенденций. К сожалению, пока не были комплексно и подробно проанализированы многие из появляющихся многообещающих, но разрушительных технологий". Например, технологии "искусственного интеллекта" в подавляющем большинстве национальных стратегий не увязываются с вопросами обеспечения безопасности. "Речь даже не идет об их использовании террористами или группами экстремистов. Нам нужно организовать обсуждение между заинтересованными сторонами о воздействии на мир и безопасность появляющихся новых технологий", - добавил он.

Группы экстремистов и террористов часто пользуют коммуникационные технологии для мобилизации ресурсов, для обучения, вербовки своих членов, особенно среди молодежи. "Многие из них добились большого успеха в использовании интернета, инструментов монтажа и коммуникаций. Это означает, что нужно усилить поддержку правоохранительных органов, чтобы они могли отслеживать современные технологии и их использовать", - считает эксперт.

По его мнению, ОБСЕ может стать полезной платформой для диалога, поскольку занималась изучением того, как современные технологии могут усилить угрозу и помочь в противодействии.-0-

Теги
ОБСЕ терроризм
Новости рубрики Общество
Фото Национального парка "Беловежская пуща" Птицей 2020 года в Беларуси объявлен глухарь
Наталья Шевченко-Савлакова Прием заявок для участия в конкурсе WorldSkills Belarus 2020 стартует осенью
Во время конференции Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus пройдет в мае 2020 года
До +22°С ожидается в Беларуси 4 сентября
Сергей Лебедев Страны СНГ признают координирующую роль ООН в борьбе с терроризмом - Лебедев
Во время конференции Председатель Межпарламентского союза: мы можем положить конец терроризму
Главное
Александр Лукашенко и Томас Гремингер Лукашенко: Беларусь продолжит следовать в направлении укрепления мира и безопасности в Европе
Международная конференция по борьбе с терроризмом проходит в Минске
Беларусь рассчитывает на поддержку АБИИ при развитии транспортной инфраструктуры и в здравоохранении
Курс на создание "Цифрового университета": "Беларусбанк" и БНТУ подписали соглашение о сотрудничестве
Топ-новости
Лукашенко: Беларусь служит надежным форпостом в выявлении иностранных террористов-боевиков
Лукашенко высказался по проблематике обеспечения "свободы интернета"
Всемирный банк отмечает серьезный подход Беларуси к дорожной карте реформ
Председательство Словакии в ОБСЕ высоко оценивает усилия Беларуси по обеспечению безопасности в регионе
Лицензирование отдельных видов деятельности отменяется в Беларуси с 1 октября
Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus пройдет в мае 2020 года
"Кастрычнiцкi эканамiчны форум" пройдет в Минске 31 октября - 1 ноября
Зась: встреча в Варшаве полностью вписывается в минские инициативы по расширению международного диалога
Макей о встрече с Болтоном: никто никого ни к чему не призывал
В Беларуси упрощается порядок оказания спонсорской помощи сельхозорганизациям
Анфимов: в образование детей вкладывается 17% бюджета Беларуси
"Беларусбанк" с 1 октября меняет условия снятия наличных в банкоматах банка-партнера
В Гомельской области по горячим следам раскрыто разбойное нападение
Мининформ ограничил доступ к семи интернет-ресурсам
В Беларуси упрощаются требования в сфере лицензирования
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Уборочная кампания Беларусь помнит Содействие занятости населения Год малой родины
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.