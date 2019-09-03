Генсек ОБСЕ: нужно более активно использовать современные технологии для борьбы с терроризмом

3 сентября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Необходимо усилить международное сотрудничество по профилактике и противодействию терроризму и проводить дальнейшую работу по активному использованию современных технологий для защиты граждан при уважении их фундаментальных свобод и прав человека. Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в Минске на международной конференции "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не должны ограничивать наше внимание только темой злоумышленного использования современных технологий террористическими организациями. Мы должны сами научиться использовать такие технологии более активно", - подчеркнул он.

По его словам, в последнее время часто обсуждается тема беспрецедентных возможностей, которые предоставляют современные технологии разного рода злоумышленникам. "Эти риски описываются как апокалипсис, - отметил он. - Действительно, многое произошло, мы видим большое число тенденций. К сожалению, пока не были комплексно и подробно проанализированы многие из появляющихся многообещающих, но разрушительных технологий". Например, технологии "искусственного интеллекта" в подавляющем большинстве национальных стратегий не увязываются с вопросами обеспечения безопасности. "Речь даже не идет об их использовании террористами или группами экстремистов. Нам нужно организовать обсуждение между заинтересованными сторонами о воздействии на мир и безопасность появляющихся новых технологий", - добавил он.

Группы экстремистов и террористов часто пользуют коммуникационные технологии для мобилизации ресурсов, для обучения, вербовки своих членов, особенно среди молодежи. "Многие из них добились большого успеха в использовании интернета, инструментов монтажа и коммуникаций. Это означает, что нужно усилить поддержку правоохранительных органов, чтобы они могли отслеживать современные технологии и их использовать", - считает эксперт.

По его мнению, ОБСЕ может стать полезной платформой для диалога, поскольку занималась изучением того, как современные технологии могут усилить угрозу и помочь в противодействии.-0-