Генштаб: мы вынуждены реагировать на усиление военной активности по внешнему контуру госграницы

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы вынуждены реагировать на усиление военной активности по внешнему контуру госграницы Беларуси. Об этом говорится в официальном заявлении начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Беларуси генерал-майора Виктора Гулевича, сообщили БЕЛТА в пресс-службе оборонного ведомства.

"Учитывая сложную военно-политическую обстановку, созданный странами Запада миграционный кризис, процесс подготовки ВС в 2021-2022 годах существенно скорректирован. Мы вынуждены реагировать на усиление военной активности по внешнему контуру Государственной границы Беларуси. С 2020 года нами фиксируется постоянное увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран - членов НАТО вдоль госграницы. Так, если месяц назад общее количество самолето-вылетов разведывательной авиации в сутки составляло 2-3, то сейчас эта цифра увеличилась почти в 2 раза и составляет 3-5 самолето-вылетов. Интенсивно задействуется для разведывательных полетов беспилотная авиация", - заявил Виктор Гулевич.

Также отмечается широкое привлечение к выполнению разведывательных задач боевой авиации третьих стран. ВВС США активно осваивают так называемый Восточно-европейский театр военных действий. Минимальное удаление маршрутов их полетов от границы Беларуси составляет 15-20 км.

"Кроме увеличения интенсивности разведывательной деятельности, существенно повышает уровень опасности необоснованное с военной точки зрения создание крупных группировок войск на территории сопредельных с нами стран", - сказал начальник Генштаба. -0-