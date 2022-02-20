20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генштабы Беларуси и России выработают шаги для недопущения войны в своем регионе, заявил министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин в ходе подведения предварительных итогов завершившегося совместного оперативного учения "Союзная решимость - 2022". Его цитирует "ВоенТВ", передает БЕЛТА.

"Учение завершено. В соответствии с принятым решением глав наших государств проверка сил реагирования Союзного государства будет продолжена. Генеральные штабы вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации выработают совместные дальнейшие шаги, и мы будем воплощать эти решения в жизнь", - сказал Виктор Хренин, добавив, что прежде всего они направлены на недопущение войны.

Министр подчеркнул, что президенты Беларуси и России неоднократно говорили, что Минск и Москва не хотят войны. "Однако нас не слышат или не хотят слышать. Поэтому создана соответствующая группировка войск, которая, если нужно, даст соответствующий отпор", - заключил он.-0-

Фото Рамиля Насибулина