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14 апреля 2021, 17:12

Генштабы стран ОДКБ подтвердили единство позиций в отношении военных угроз

Фото odkb-csto.org
Фото odkb-csto.org

14 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генеральные штабы вооруженных сил стран ОДКБ на заседании Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, которое состоялось сегодня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в подмосковсной Кубинке, подтвердили единство позиций в отношении угроз военной безопасности. Об этом сообщил БЕЛТА по итогам заседания пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"На заседании обсуждены вызовы и угрозы военной безопасности в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах. Подтверждено единое понимание генеральными штабами вооруженных сил стран ОДКБ спектра угроз военной безопасности и необходимости скоординированных совместных действий по их нейтрализации", - проинформировал пресс-секретарь.

О мероприятиях совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности организации в 2021 году рассказал начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. Он отметил, что основными целями совместных мероприятий являются дальнейшее развитие системы кризисного реагирования, совершенствование состава войск (коллективных сил) ОДКБ, организации управления ими и всестороннего обеспечения создаваемых группировок. По его словам, в рамках оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2021" предусмотрено проведение четырех совместных учений, охватывающих Центрально-Азиатский регион коллективной безопасности. На территории Таджикистана пройдут специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ "Эшелон-2021", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2021" и совместное учение с КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2021". На территории России - совместное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2021".

Как сообщил Анатолий Сидоров, в ходе этих мероприятий планируется отработать вопросы последовательного применения компонентов войск (коллективных сил) ОДКБ, начиная с совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта и заканчивая постконфликтным урегулированием на территориях государств Центрально-Азиатского региона.

Члены Военного комитета заслушали информацию заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-майора Сергея Куприка о деятельности Центра кризисного реагирования ОДКБ, а также первого заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенанта Хасана Калоева о совместном подразделении радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения. В целях совместного реагирования на угрозы эпидемиологической безопасности участники совещания определили направления дальнейшей работы, связанные с созданием под эгидой ОДКБ совместного подразделения радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения.

На заседании рассмотрены вопросы о базовой учебно-методической организации по подготовке персонала миротворческих сил ОДКБ и о деятельности базовой учебно-методической организации по подготовке военных кадров для государств - членов ОДКБ по специальностям в области информационной безопасности. Кроме того, начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны Таджикистана Эмомали Собирзода проинформировал членов Военного комитета о приоритетных направлениях деятельности ОДКБ в военной сфере, предложенных таджикской стороной в период председательства в организации в 2021 году.

Подводя итоги мероприятия, председатель Военного комитета ОДКБ генерал армии Валерий Герасимов отметил, что на заседании были определены направления дальнейшей работы по совершенствованию военной составляющей ОДКБ. "Итоги заседания Военного комитета будут способствовать поддержанию стабильности в государствах - членах ОДКБ", - сказал он.

В заседании принял участие начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Беларуси Виктор Гулевич.-0-

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