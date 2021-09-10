Герасимов на конференции в Казахстане отметил роль независимого аудита в достижении ЦУР

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Комитета государственного контроля Беларуси Василий Герасимов участвует в международной научно-практической конференции "Система государственного аудита в условиях новой исторической реальности", приуроченной к 25-летию Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан, сообщили БЕЛТА в белорусском контрольном ведомстве.

В приветственном слове на пленарном заседании Василий Герасимов отметил, что сегодня одна из самых насущных общемировых проблем - пандемия коронавируса. Беларусь смогла сохранить все социальные обязательства государства в этот период. При этом в нашей стране не вводился локдаун и не останавливались производства.

"В контексте новых реалий особое значение приобретает ускорение осуществления Повестки-2030 (глобальных Целей устойчивого развития - ЦУР), в том числе путем перехода к циркулярной экономике. Немаловажная роль в решении этих задач возлагается на высшие органы аудита", - подчеркнул председатель КГК Беларуси.

По мнению Василия Герасимова, высшие органы аудита (ВОА) способны качественно дополнить национальные усилия в этих вопросах. Они осуществляют независимый контроль, оценивают тенденции в экономике и вырабатывают рекомендации по эффективному использованию государственных ресурсов.

"Драйвером актуальности и значимости работы ВОА является выбранный курс на стратегический аудит, повышение эффективности государственного управления, аудит мер реагирования на пандемию COVID-19, широкое использование современных информационных технологий", - подытожил свое выступление глава контрольного ведомства Беларуси.

На конференции действовали 6 тематических секций. Представители Комитета госконтроля Беларуси участвовали в секциях "Актуальные вопросы государственного аудита в условиях информатизации экономики" и "Профессионализация аудиторов и актуальные вопросы подготовки кадров в области государственного аудита". В секции "Роль ВОА в аудите чрезвычайных ситуаций и вызовы COVID-19" они поделились опытом работы ВОА Беларуси в условиях пандемии, а также мерами, принимаемыми страной, чтобы предупредить распространение инфекции.

В конференции участвовали представители ВОА 27 стран, в том числе руководители ВОА Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Кыргызстана, Португалии, Эстонии, а также представители 7 международных организаций и 11 высших учебных заведений.-0-