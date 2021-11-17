Гигин: необходимо зафиксировать свидетельства преступлений против беженцев

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо зафиксировать свидетельства преступлений, которые совершаются против беженцев, заявил журналистам председатель правления государственно-общественного объединения "Белорусское общество "Знание" кандидат исторических наук Вадим Гигин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы знаете, какая обстановка сейчас складывается на польской границе, до этого - на литовской границе. Уже не раз звучали заявления, что необходимо международное уголовное расследование фактов преступлений против человечности, которые совершаются польскими и литовскими силовиками и теми политиками, которые отдают им приказы. Но государственная и межгосударственные процедуры - это, как мы понимаем, достаточно длительный процесс. Хотя здесь явно налицо нарушение международных норм, Конвенции о правах беженцев и Римского статута. Людей по национальному, расовому, религиозному принципу выталкивают с территории Европейского союза", - сказал Вадим Гигин.

По его словам, этот кризис с польской и литовской стороны рукотворный. "Достаточно посмотреть на то, что происходит параллельно, например, на южных границах Европейского союза, в Средиземноморье. Мы - общественники, и буквально на днях возникла идея, хотя она обсуждалась и раньше, о том, чтобы мы зафиксировали свидетельства тех преступлений, которые совершаются против беженцев. Потому что преступление, которому не дана оценка, незафиксированное и неосознанное преступление, к сожалению, имеет тенденцию к повторению. И мы на примере польской стороны это хорошо видим", - отметил эксперт.

Вадим Гигин подчеркнул, что следует разобраться в тех причинах, которые привели к совершению этих преступлений. "Собрать свидетельства и факты того, что происходит. Это важно еще и потому, что идет колоссальный поток лжи и дезинформации", - добавил он.-0-