Гигин об исторической политике: упаси нас господь повторить негативный опыт соседей

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При реализации исторической политики Беларуси важно не повторять негативный опыт соседних Польши, Украины и стран Балтии. Такое мнение высказал журналистам председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин, который принимал участие в совещании у главы государства по вопросам реализации исторической политики, передает корреспондент БЕЛТА.

Эксперт констатировал, что в Беларуси есть отличная база научных исследований в области истории. Но эти работы, разумеется, написаны академическим языком, они обоснованы, выверены, верифицированы. Остается только донести их до народа в доступной, интересной форме. "Нашим традиционным средствам массовой информации не нужно ими пренебрегать, а нужно помочь нашим ученым выйти на широкое пространство и рассказать людям, чтобы они это услышали", - считает Вадим Гигин.

Такой работой, по его словам, занимается в том числе и общество "Знание", организуя, в частности, выездные лекции белорусских ученых. "Историческая информация по количеству запросов от предприятий, организаций к нам, в общество "Знание", идет вровень с социально-экономической тематикой", - отметил он. У людей вызывает живой отклик и тема борьбы белорусского народа за воссоединение, и дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, и обсуждение конституционной новации о борьбе за свою историческую память.

"Люди хотят знать своих героев, люди требуют, чтобы мы им рассказали. Наша задача - сделать это доступным, понятным языком", - подчеркнул эксперт. Для реализации исторической политики, по его мнению, в Беларуси все есть: и люди, и необходимые ресурсы. Остается только, по аналогии с игрой в мозаику, этот пазл собрать. "Они разбросаны, а их нужно просто собрать и выстроить единую четкую картину нашей исторической политики и не повторять негативный опыт наших соседей - Польши, Украины, прибалтийских стран, где изобрели чуть ли не историческую полицию, всякие институты национальной памяти. Упаси нас господь этот опыт повторять. Не нужно общество загонять в это прокрустово ложе", - подчеркнул Вадим Гигин.-0-