Гигин: резонанс конституционного обновления достаточно велик

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резонанс конституционного обновления достаточно велик, заявил журналистам председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин. Сегодня в рамках просветительского проекта "В режиме правды" он встретился с профессорско-преподавательским составом и обучающимися Белорусского национального технического университета по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы говорим, что Конституция - это Основной закон будущего. Конечно же, новому поколению белорусских граждан предстоит жить по этой Конституции, как и нам всем, безусловно. Но прежде всего нас заботит преемственность поколений, определенных политических традиций, исторической памяти. И очень важно, чтобы молодые люди, наше студенчество в том числе, понимали основные принципы этой политической трансформации, которая сейчас происходит, тех изменений, которые вносятся в Конституцию. И свои бы вносили предложения", - сказал Вадим Гигин.

По его словам, действительно достаточно много предложений поступило от молодежи. "В Конституционной комиссии немало молодых ребят, они очень активно себя проявляли. У нас появилась ст.32 о всестороннем развитии молодежи. Предстоит потом поменять несколько законодательных актов, которые будут способствовать обеспечению прав молодежи в самых разных сферах. Хотелось бы, чтобы молодые люди слышали это, и мы видим, что они это слышат, - отметил политолог. - Очень большая активность. Мы сейчас по всем регионом организуем такие встречи. Активно в этом принимают участие наши видные ученые, сотрудники Академии наук, те люди, которые являются специалистами в той или иной отрасли, и резонанс достаточно велик. Когда мы видим это в преломлении конкретной отрасли, конкретной сферы деятельности. То есть мы должны объяснять, что Конституция - это не что-то абстрактное, это действительно законодательная основа всей нашей жизни в целом, не только в политической сфере".-0-